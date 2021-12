Novo clipe das bandas Hotelo e Eu, Trovador é lançado nesta quinta

Com estreia nesta quinta (2), clipe traz atmosfera cômica em estética vintage

Os novos queridinhos da fictícia Gravadora Records serão selecionados a partir de uma audição nonsense com jurados inusitados. Os concorrentes são ninguém menos que os integrantes das bandas Eu, Trovador e Hotelo, que incorporaram os personagens dessa história em um clipe leve e cômico. Com direção de Ygor de Oliveira da produtora MYNK, Rinoceronte ganha vida no dia 2 de dezembro em um clipe que traz estética vintage, assim como os arranjos e elementos do single.

A composição é dos vocalistas das duas bandas, Guga Fernandes e Deco Martins, em parceria com Pedrinho Pimenta do Atitude 67. O vocalista da Eu, Trovador conta que a ideia chegou sem pretensão em um clima praiano. “Essa música nasceu em um momento muito astral na beira do mar, aconteceu naturalmente. E gravar e atuar no clipe foi muito engraçado, a gente se divertiu muito. A música já tem essa atmosfera cômica, o clipe bem caricato vem para completar”, comenta Guga.

A música carrega a estética vintage na construção de sua composição e nas ideias melódicas. O produtor e tecladista Juliano Valle conta que a canção segue uma tendência da música pop atual, resgatando o DNA das décadas de 60 e 70 e misturando com elementos contemporâneos. “Eu procurei usar elementos como os vocais bem marcantes dessa década, a timbragem característica de guitarra e baixo. Tudo remete para esse universo dos anos 60 e 70, com uma atmosfera da jovem guarda”, conta Juliano.

Com um título incomum, Rinoceronte chega para selar a parceria entre as duas bandas que se conectaram musicalmente nesse lançamento. Além do clipe oficial no YouTube, a canção também fica disponível em todos os aplicativos de música.

SOBRE EU, TROVADOR

Na Idade Média, o trovador era considerado aquele que compõe e, por vezes, canta composições poéticas. Carregando sonhos e arte, Eu, Trovador nasceu da vontade dos três amigos de fazerem um som com uma pegada diferente do que é visto hoje em dia no pop nacional. Com composições e arranjos originais, a banda traz consigo a singularidade nostálgica dos hits pop dos anos 2000, somada às tecnologias e influências atuais.

Formado pelos músicos Guga Fernandes, Juliano Valle e Diego Jean Vicente, o projeto foi idealizado por Guga, que já teve suas composições gravadas por grandes nomes da música brasileira nos últimos 10 anos como Onze:20, Paulo Ricardo e Ivete Sangalo, incluindo a mais recente Mulheres Não Têm Que Chorar, gravada em parceria com o Emicida e indicada como Melhor Canção em Língua Portuguesa do Grammy Latino 2021. A grande largada da banda foi em 2019, com o primeiro álbum autoral, Eu, Trovador, que trouxe 8 canções com a voz marcante de Guga e arranjos fortes produzidos por Juliano Valle, produtor e tecladista que já assinou grandes produções de artistas nacionais como Daniela Mercury, Carlinhos Brown, Timbalada, Ana Gabriela, Margareth Menezes, entre outros. Além disso, as músicas ganharam um groove especial da bateria de Diego, que já tem uma carreira consolidada como sideman e músico de estúdio. Ele já gravou e rodou o Brasil acompanhando grandes artistas como Luan Santana, Jorge & Mateus, Marília Mendonça, Henrique & Juliano e Bruno & Marrone. O trio já realizou shows pelo sul e sudeste do Brasil, incluindo abertura para dois grandes artistas da atualidade: Luan Santana e Anitta.

O primeiro hit da banda, Camisa, ultrapassou a marca de 1,2 milhões de reproduções nos aplicativos de música. Lançado em 2021, o E,T de Verão mostra um lado mais ousado e experimental que se desprende da personalidade romântica, marca registrada do grupo. A banda também lançou recentemente os singles ELO, O Melhor De Mim e Procura-se, single com Sabrina Oliveira que já atingiu a marca de 1,1 milhões de visualizações no YouTube.