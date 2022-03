Rihanna posa para fotos em evento e fãs elogiam

Em uma festa de um novo lançamento da marca da cantora, Fenty Beauty, ela apareceu com o barrigão pra jogo

A cantora Rihanna, 34, fez uma nova aparição pública em um novo lançamento de sua marca, a Fenty Beauty, e deixou os fãs empolgados com novas fotos exibindo o barrigão. O evento ocorreu no sábado (12), e rendeu diversos cliques da artista.

A empresária compareceu ao lançamento vestindo um top e uma saia longa prateados, e fez caras e bocas em diversas fotos. Nas redes sociais, os fãs elogiaram a cantora. “Imagina poder tirar uma foto com a Rihanna, a grávida mais linda do mundo”, disse uma.

“Às vezes eu nem acredito que a Rihanna está grávida”, escreveu outro. “Rihanna desfilando beleza num evento da própria marca dela. O Momento!”, disse ainda uma terceira. O lançamento da linha de maquiagens ocorreu em Los Angeles.

A artista chama atenção com seus looks durante a gravidez. No ínicio do mês de março, ela apostou em um look ousado para acompanhar o desfile da Dior, na Paris Fashion Week. Com um vestido estilo babydoll totalmente transparente ela exibiu o barrigão de grávida de seu primeiro filho.

O modelito escolhido pela cantora contou com uma minúscula tanga preta e sutiã de renda por baixo de uma saia totalmente transparente puxada sobre sua barriga. Ela ainda complementou com botas de couro pretas até a coxa e um casaco combinando.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os looks ousados e de barriga à mostra viraram uma espécie de rotina para a cantora desde que ela anunciou a espera pelo primeiro filho com o rapper A$AP Rocky, 33, no final de janeiro. O próprio anúncio foi feito por meio de uma sessão de fotos do casal.

Em dezembro de 2021, Rihanna havia desmentido a gravidez em conversa com uma fã. Segundo o site MTO News, duas fontes de Barbados teriam confirmado a notícia que só foi oficializada no mês seguinte. O casal está junto desde janeiro de 2020.