Rihanna ganha estátua de mármore e é imortalizada no ‘Met Gala 2022’

A gravidez de Rihanna abriu espaços para reflexões sobre a moda para as grávidas. Durante toda a gestação, a fashionista ousou nos looks

O MET Gala é um jantar que acontece todos os anos para angariar fundos para o Museu de Arte Metropolitano de Nova York. Uma das artistas mais esperadas é a bad girl, Rihanna, com looks extravagantes, ela sempre chama a atenção. Na edição de 2022 do evento que aconteceu nesta segunda, 2, a cantora não conseguiu marcar presença, por conta da gravidez. O museu eternizou a heroína nacional de Barbados com uma homenagem: sua gravidez foi registrada numa escultura em mármore dourado.

A estátua recria a capa da revista norte-americana Vogue do mês de maio, onde um vestido vermelho destaca o barrigão. A cor dourada foi escolhida de acordo com o tema da noite ‘A Era de Ouro’. A estátua ficará exposta na ala de antiguidades do museu.

Foto: Twitter (@rihanna)



A gravidez de Rihanna abriu espaços para reflexões sobre a moda para as grávidas. Durante toda a gestação, a fashionista ousou nos looks.

“Quando descobri que estava grávida, pensei comigo mesma: de jeito nenhum vou fazer compras em departamentos de maternidade. Me desculpe, é muito divertido se vestir bem. Não vou deixar essa parte desaparecer porque meu corpo está mudando”, disse à revista Vogue.

Mesmo antes da fundação da Fenty Beauty, em 2017, Rihanna já era um dos maiores nomes quando se fala em inovação na moda. A cantora e empresária sempre amou aparecer com looks que a tornasse estrela nos eventos. Não é diferente no Met Gala. Todo ano, ela é uma das artistas mais esperadas no tapete vermelho.