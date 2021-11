Réveillon Da Vila promete 4 aberturas com mistura de gêneros musicais

O projeto será realizado em área autorizada, seguindo com rigor todas as regulamentações, protocolos e liberações

Um novo projeto tomará conta do município de Santa Cruz Cabrália, na Bahia, nesta temporada de fim de ano. Em um bar de praia boutique que funcionará em quatro aberturas, o pequeno projeto que inclui moradores, comerciantes e artistas locais terá convites para acesso do público, com capacidade limitada e seguindo os protocolos da secretaria de saúde local. O Réveillon Da Vila, como é chamado, organizado pela FX Talents e MC Connections, terá funcionamento das 15h às 23h em 29 e 30 de dezembro e 2 de janeiro, enquanto na passagem de ano tomará forma como evento das 22h às 6h.

Abrigando um line-up eclético, com mistura de gêneros musicais, o Da Vila receberá Elba Ramalho, Bhaskar, Dre Guazzelli, Caraivana, Pathy Dejesus, Priscila Luz e Banda, para citar alguns, com intuito de promover a música nacional agradando todos os perfis de visitantes.

O projeto será realizado em área autorizada, seguindo com rigor todas as regulamentações, protocolos e liberações, num local de aproximadamente 20 mil m2, com espaço open air cercado de lounges, área de alimentação (com representação e operação dos restaurantes/barraqueiros da Vila e da Cabrália), bares, banheiros, espaços de massagem, lojinha de comércio artesanal local (exposição de materiais da tribo insígnia para comercialização no Bar de Praia), palco de atrações musicais, posto de atendimento médico/saúde, bombeiros e segurança.

Com objetivo genuíno de girar a economia local, incentivar a cultura, shows e eventos na região, além de divulgar o turismo e propagar as belezas locais, o Da Vila receberá até cerca de 600 pessoas por dia de funcionamento, com expectativa de público rotativo. Assim será possível aproximar os produtos e produtores locais das pessoas que buscam na região uma experiência ainda mais completa.

Também haverá descarte correto dos resíduos, realizado pela empresa Eco Organismo, com ajuda de serviços locais, para tornar o Da Vila sustentável e consciente. O projeto ainda cuidará com veemência quanto a área de preservação das tartarugas marinhas, não expondo nenhuma espécie de risco.

Os eventos respeitarão todas as determinações dos órgãos competentes, como Prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Turismo, Secretária de Saúde e Vigilância Sanitária.

A primeira edição do Réveillon da Vila promete muito alto astral e excelência no serviço, com apoio de marcas parcerias, investindo na região. Garanta o seu ingresso, clicando aqui!