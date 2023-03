Gloria Perez sugere retorno de Grazi Massafera na fase final de ‘Travessia’

“Estão com saudade da Débora? Eu também”, escreveu a roteirista, complementando a mensagem com um emoji dando uma piscadinha

Grazi Massafera, 40, pode voltar ao papel de Débora na fase final da novela “Travessia” (Globo). Pelo menos, é isso o que a autora da trama, Gloria Perez, sugeriu neste sábado (18) a seus seguidores nas redes sociais.

“Estão com saudade da Débora? Eu também”, escreveu a roteirista, complementando a mensagem com um emoji dando uma piscadinha. Foi o que bastou para atiçar os fãs, que passaram a pedir que ela desse um jeito de a personagem voltar.

Isso porque Débora morreu logo no primeiro capítulo de “Travessia”. Namorada de Guerra (Humberto Martins), ela foi descoberta tendo um caso com o então sócio dele, Moretti (Rodrigo Lombardi). Após descobrir que está grávida do amante, ela é abandonada, despejada e sofre um acidente de carro supostamente fatal.

Alguns telespectadores estão na torcida por um reencontro dela com Chiara, vivida por Jade Picon na trama, mesmo que em sonho. A patricinha é a filha que Débora esperava e que conseguiu ser salva pelos médicos por ocasião do acidente. Porém, ela foi criada como filha de Guerra, e nunca soube a verdade sobre suas origens.

Débora já apareceu em outros momentos da trama, mas sempre em flashbacks. Só que muitos fãs acreditam na teoria de que a personagem pode não ter morrido, mas estar viva em algum outro lugar.