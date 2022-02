Repórter do SBT é intimidada ao vivo no terminal do BRT no Rio

Mesmo intimidada pelos dois homens, Branca continuou ao vivo explicando que estava a caminho da passarela para informar sobre o serviço à população

A repórter Branca Andrade foi intimidada por dois homens não identificados durante entrada ao vivo no telejornal SBT Rio para mostrar a greve dos funcionários do BRT, no terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25). Ela estava com o repórter cinematográfico Edson Santos.



Durante a reportagem, dois homens sem uniforme disseram que eram seguranças do local e impediram a repórter de trabalhar no terminal de ônibus. As imagens mostram eles bloqueando por diversas vezes a visão da repórter e se colocando na frente da câmera. Segundo Branca, eles desligaram um dos cabos, a impedindo de ouvir a apresentadora.



Mesmo intimidada pelos dois homens, Branca continuou ao vivo explicando que estava a caminho da passarela para informar sobre o serviço à população. Ela disse para os dois homens que eles estavam cerceando sua liberdade de expressão “Olha só, o senhor está no ar e ao vivo. O senhor me dê licença, está atrapalhando o meu trabalho”, disse a repórter.



Em nota, o SBT disse que repudia veementemente a intimidação contra a equipe da repórter Branca Andrade e do repórter cinematográfico Edson Santos durante entrada ao vivo no telejornal. “O jornalismo presta um serviço essencial para a população e não deve sofrer nenhum tipo de censura.”



Segundo a emissora, a equipe de reportagem conseguiu realizar seu trabalho e informar a população sobre os efeitos da paralisação após a repercussão imediata do caso na TV aberta, nas redes sociais e manifestação de autoridades, como o prefeito do Rio Eduardo Paes.



“O SBT agradece também à Polícia Militar do Rio de Janeiro que prontamente foi até o local para garantir a integridade dos profissionais e pede a imediata identificação dos envolvidos.”