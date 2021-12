Rennan da Penha promete hit e lança “Me Beija e Me Abraça”

O DJ e produtor carioca Rennan da Penha acrescenta mais um hit na carreira. Desta vez, ele se une à Mc Flavinho para lançar a música e clipe ‘Me Beija e Me Abraça’. O lançamento, que chega nesta sexta-feira (17), promete ser uma das apostas do verão brasileiro.

Rennan, que vem acumulando diversas parcerias, como com as cantoras Pabllo Vittar e Anitta, não esconde a expectativa para o novo projeto. “Todo lançamento é uma novidade pra mim e crio muita expectativa. Desta vez, trago mais um hit para tocar nos bailes e em todos os cantos do país. A intenção é que todo mundo se divirta muito. Estou ansioso demais”, disse Rennan.

Flavinho também não vê o momento para que o trabalho chegue ao público: “A minha expectativa está a mil. Esse som vai impactar bastante pessoas, é um trabalho de bastante detalhes e bem diferente do que já fiz. Por isso eu acho que vai ter um bom resultado”, diz ele.

Para completar o time, DJ Wendel CZR fará participação na nova canção. “O que eu posso falar é sobre a produção e a alma que a gente deu na música. Melhor dizendo, Flavinho vem com as ideias doidas dele e eu entro com as minhas loucuras também. Assim normalmente a gente faz as coisas e é por isso que essa música é muito única e com nosso DNA”, completa Wendel aos risos.

A música fala sobre casais que brigam no dia a dia, por causa de ciúmes, medo de perder um ao outro, mas no final tudo se acerta. “Eu não tô conseguindo entender essas brigas. / Eu não tô conseguindo entender essas birras. /Deixa de graça e deita no meu colo, e vêm cá…. / Deixa eu te explicar / Deixa de graça e deita no meu colo, e vêm cá…. Deixa eu te explicar”, diz a letra.

Para trazer característica e personalidade dos artistas, o local escolhido para a gravação do videoclipe foi o bairro do Vidigal, localizado na zona sul do Rio de Janeiro. “Algo bem psicodélico e diferente”, revela Flavinho.

Nascido e criado na comunidade da Penha, Rennan conta sobre a escolha em gravar no morro: “Gravar dentro da comunidade é levar o funk como um todo para todos os lugares. Por ser cria de comunidade, é importante levar as favelas para o topo e mostrar a realidade através da música. É um prazer ter essa oportunidade”.

Wendel completa: “Eu não sabia muito o que ia acontecer no clipe, sabia um pouco das ideias do Rennan. Chegando na hora da gravação, foi tudo no freestyle. Quando começamos a gravar, passou um clipe na minha cabeça da música do Pop smoke (´mood swings´). Acho que tem muito a vibe dessa música!”.