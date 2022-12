Renato Aragão é internado às pressas no Rio de Janeiro

Humorista recebe diagnóstico de Acidente Isquêmico Transitório e está hospitalizado no Samaritano

O ator Renato Aragão, 87, foi internado às pressas na manhã desta quarta-feira (7), no Hospital Samaritano Barra, zona oeste do Rio. O humorista foi diagnosticado com AIT (Acidente Isquêmico Transitório) e os médicos, então, decidiram por uma internação sem previsão de alta.

“Foi um susto, mas já estamos no quarto e ele está ótimo”, contou a mulher de Renato, Lílian Aragão à Folha de S.Paulo. Ela, que é empresária do ator, ainda revelou os sintomas que o marido teve logo ao acordar. “Ele se queixou de muita tontura. Disse que estava zonzo e pensamos que poderia ser labirintite. Como ele continuava tonto, decidimos vir para uma emergência. Graças a Deus não foi um AVC (Acidente Vascular Cerebral), explicou.

Lilian contou ainda que Renato agora está sob vigilância neurológica. “Ele está bem, e monitorado com muito amor e carinho”.

Acidente Isquêmico Transitório é uma mudança da função cerebral que, geralmente, tem duração de menos de uma hora e é provocada por um bloqueio temporário da chegada de sangue até o cérebro. Segundo dados do Ministério da Saúde, ele é responsável por 80% dos casos de doenças cerebrovasculares.