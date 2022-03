Reinaldo Gottino recebe alta do hospital após susto

Gottino contou que sua pressão chegou a 19 e que sentiu dor no peito e mal-estar. “Mil coisas passando na cabeça”, afirmou enquanto ainda estava internado

O apresentador do Balanço Geral (Record) Reinaldo Gottino, 44, recebeu alta do hospital nesta quinta-feira (24) após passar mal pouco antes de entrar no ar no seu programa. Ele foi internado no Hospital Moriah, em Moema, zona oeste de São Paulo.

Pelas redes sociais, já publicou imagens com a mulher e os filhos. “Tarde especial. Vamos curtir a vida”, escreveu. Ele só deverá retornar ao posto nesta sexta-feira (25).

Gottino contou que sua pressão chegou a 19 e que sentiu dor no peito e mal-estar. “Mil coisas passando na cabeça”, afirmou enquanto ainda estava internado.

Ele afirmou que estava cercado por pessoas incríveis que o ajudaram e o socorreram. O jornalista foi medicado e passou por uma série de exames antes de receber alta do “susto grande”.

Com a ausência de Gottino, o Balanço Geral foi apresentado por Willian Leite, que já havia ancorado o Balanço Geral Manhã, onde tem substituído Eleandro Passaia, em licença médica.