Regina Casé leva Jorge Ben Jor para celebração a São Jorge no centro do Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O dia 23 de abril é dedicado, na fé católica, a celebrar São Jorge, santo guerreiro que é padroeiro do Rio de Janeiro, onde a data é feriado. Em seu Instagram, Regina Casé registrou sua ida, junto à família, à missa da Alvorada, que celebra o mártir, na Igreja de São Jorge, no centro do Rio.

No caminho, a apresentadora buscou Jorge Ben Jor, outro devoto, com quem costuma celebrar esse dia.

“São quatro da manhã, estamos chegando na Alvorada. Indo lá pra rua da Alfândega, pro Campo de Santana, como sempre. Tradição da família. E a gente ainda tá indo buscar o chefe dessa falange. Vocês vão ver daqui a pouquinho quem vai entrar nesse carro”, compartilhou a cantora.

Em outro vídeo, recebe Jorge Ben com um abraço, e ele se juntou a sua família no carro, rumo à festividade. Na cerimônia, o músico cantou “Jorge da Capadócia”, versão musicada da oração ao santo.

Outra dupla de devotos que comemora a data de São Jorge é Zeca Pagodinho e o rapper Djonga. Os dois lançaram ontem uma nova versão de “Ogum”, música de Claudemir e Marquinhos PQD. O orixá guerreiro que dá nome à música também é celebrado no dia 23 de abril e é associado por muitos ao santo católico.