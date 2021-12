Reese Witherspoon dá detalhes sobre ‘Legalmente Loira 3’

Reese Witherspoon, 45, retornará aos cinemas como a advogada Elle Woods em “Legalmente Loira 3”. O filme original completa 20 anos em 2021, e a sequência está na fase de roteiro. Em entrevista ao canal Backstage no YouTube, a atriz e sua colega de elenco, Jennifer Coolidge, 60, deram mais detalhes sobre o projeto.

“Eu queria poder fazer uma enquete com todo mundo que está assistindo [à entrevista] e perguntar, ‘O que você quer nos ver fazendo?'”, brincou a protagonista, quando questionada sobre o enredo do novo longa. Para a atriz, revisitar sua personagem duas décadas depois é uma “oportunidade única”.



Na trama original, Elle é uma jovem rejeitada pelo namorado, um estudante de direito em Harvard, por ser superficial demais. Ela dá a volta por cima e prova seu valor ao passar no mesmo curso e tornar-se uma advogada de sucesso. Já Coolidge interpreta Paulette, a manicure e amiga da advogada.



“Revisitar estes personagens 20 anos depois e ver o que mudou sobre eles e o que não mudou… É um filme tão feminista também, para a época”, analisa Reese. “Sobre como sua vida não precisa ser definida por suas relações românticas. Ela pode ser definida por suas amizades, seu senso de importância, seu emprego, sua educação, suas conquistas.”



A atriz, que está na segunda temporada da série “The Morning Show” (Apple TV+), diz que Dan Goor e Mindy Kaling estão no processo de escrever o filme. “Vai ter muito de mim e dessa moça”, disse, apontando para Jennifer Coolidge. “Só posso dizer isso.”



A intérprete de Paulette aproveitou para compartilhar uma anedota com a colega durante a entrevista. “Ei, Reese, sabe o que é muito engraçado? Às vezes quando eu estou no aeroporto ou qualquer outro lugar e as pessoas me dizem: ‘Ah, nós amamos ‘Legalmente Loira’… E daí eles sempre dizem: ‘Nós duas fomos de Elle para o Halloween’…”, brincou.



“Elas sempre são você para no Halloween!”, exclamou a atriz, arrancando risadas de Reese. “Mas e a Paulette?!”

O filme está previsto para estrear em maio de 2022. Detalhes do enredo ou outros membros do elenco não foram revelados até o momento.



YouTube Reese Witherspoon and Jennifer Coolidge on Career Highs, Lows, and ‘Legally Blonde 3’ Twenty years after first uniting on “Legally Blonde,”