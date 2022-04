RedeTV! aposta em Alinne Prado e Eri Johnson para as manhãs da emissora

Bom Dia Você tem proposta de ser leve e descontraído, além de trazer temas importantes da atualidade, que serão discutidos no palco com participação de especialistas e convidados especiais.

A RedeTV! oficializou nesta quarta-feira, 20, mudanças em sua programação e a partir do dia 2 de maio as manhãs do canal terão novidades. Alinne Prado e Eri Johnson vão apresentar o Bom Dia Você, que é a nova atração matinal e traz um formato de variedades que reúne informação, entretenimento, serviços, comportamento, esporte, bem-estar, notícias dos artistas e o melhor da culinária. O programa será exibido de segunda a sexta-feira, ao vivo, das 10h às 12h.

Já o quadro de receitas do programa será apresentado pela chef Michele Crispim, que vai ensinar o passo a passo de diversas receitas com toques e temperos selecionados.

Outras novidades

Antes do matinal apresentado por Alinne Prado e Eri Johnson, João Kléber vai comandar o Você na TV, às 8h45, totalmente reformulado. Com quadros inéditos, mesclando informação e entretenimento com bom humor, o apresentador vai apresentar as principais notícias do dia.

Para fechar as novidades, Claudete Troiano apresenta Vou Te Contar, que entra em uma nova fase e será exibido das 12h às 13h. Confira como fica a nova programação da RedeTV! a partir do dia 2 de maio:

Segunda a sexta-feira:

08h45 – Você na TV, com apresentação do João Kléber;

10h – Bom Dia Você, apresentado por Alinne Prado e Eri Johnson;

12h – Vou Te Contar, comandado por Claudete Troiano.

