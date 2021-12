‘Recebendo o dono da casa’, brinca Boninho sobre visita de Tadeu Schmidt a obras do BBB 22

O novo apresentador do BBB, o jornalista Tadeu Schmidt, 47, foi acompanhar a reforma da casa que irá abrigar os confinados da 22ª edição do reality show da Globo. Em um vídeo, é possível ver o substituto de Tiago Leifert ao lado de Boninho e Rodrigo Dourado, também responsável pela direção do programa.

“Olha quem veio visitar a obra da casa. Tadeu está pronto para trabalhar”, disse Boninho no registro compartilhado nesta quarta-feira (8). Eles gravaram o vídeo em frente a uma placa que indica a entrada da casa do BBB, que costuma ser reformada para novas edições.



“Estamos cuidando de tudo! Mas paramos para receber o dono da casa com o nosso diretor Rodrigo Dourado”, escreveu ainda o também diretor do reality, na legenda da publicação. Em seguida, Dourado aparece e chama os dois para trabalhar na casa.



Em seu perfil do Instagram, Schmidt publicou o mesmo vídeo e escreveu na legenda: “Bora Boninho, bora Dourado! Bora!”. Nos comentários, fãs e internautas desejaram boa sorte para o jornalista em seu novo trabalho.



No final de outubro, a Globo anunciou que o BBB 22 irá estrear em 22 de janeiro de 2022. A 22ª temporada marca a estreia de Tadeu Schmidt como apresentador do reality e traz novidades na casa mais vigiada do Brasil.



No BBB 22, os participantes poderão, antes da festa do líder, comprar itens adicionais com suas estalecas para deixar a comemoração ainda mais turbinada. Além disso, no cinema do líder o público poderá assistir em casa ao mesmo filme exibido para os participantes. Ele será transmitido em Sessão Cinema do Líder, nas noites de terças-feiras, na TV Globo.



O reality irá manter os dois grupos, Camarote e Pipoca, juntando famosos e anônimos no confinamento. E no programa, continuam as provas de líder, bate-volta e imunidade, festas, jogos da discórdia, almoços, entre outras.

O quadro de humor de Rafael Portugal fez tanto sucesso na edição passada que será mantido nesta temporada. Ele continua fazendo um resumo bem divertido do que aconteceu durante a semana.



No Multishow, o Aquecimento BBB vai trazer os melhores momentos do BBB 21 antes mesmo do programa começar com 16 episódios com entrevistas com ex-participantes. Também haverá a tradição de receber o eliminado da semana para uma entrevista sincera e divertida com o BBB – A Eliminação.