Reality gamer da Motorola estreia no Bandsports

Lançado pela Motorola em parceria com a BBL, o reality Power 2 Game começou a ser transmitido pelo canal Bandsports, do grupo Bandeirantes. O programa é o primeiro reality gamer do segmento no Brasil e vai revelar pro-players para representar a equipe Flamengo Esports, time brasileiro de esportes eletrônicos vinculado à tradicional equipe de futebol, no jogo League of Legends: Wild Rift, da Riot Games.

Na atração, 20 jogadores ficam confinados na mansão Power 2 Game, onde terão suporte completo nos treinos enquanto passam por provas para continuar na disputa. Os cinco melhores jogadores da disputa vão assinar um contrato de seis meses para representar o Flamengo Esports, além de produzirem conteúdos para a plataforma Power 2 Game. Os sete episódios do reality serão exibidos na íntegra e vão ao ar todo sábado, às 22h. Também é possível acompanhar o programa via TikTok pelo perfil @PWR2PLAY.

Sobre o Power 2 Game

O POWER 2 GAME é um Reality Gamer da Motorola que vai encontrar os novos talentos do e-sports do Brasil – nesta edição, o jogo será League of Legends: Wild Rift. Sabendo que esse caminho não é fácil, o Power 2 Game e a Motorola vão ajudar nessa tarefa dando recursos e tecnologia necessários para melhorar e aprimorar as habilidades dos participantes.

As 20 pessoas selecionadas foram confinadas em uma mansão, onde contaram com suporte completo para os treinos e passaram por provas para continuar na disputa. Os 5 vencedores assinarão um contrato de 6 meses para representar o Flamengo Esports. Mais informações e regulamento em: pwr2game.com.br

Sobre a Motorola

A Motorola Mobility LLC foi adquirida pela Lenovo Group Holdings em 2014. A Motorola Mobility é uma subsidiária integral da Lenovo, e é responsável pelo design e manufatura de todos os aparelhos móveis e soluções das marcas Moto e Motorola. Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e leia nossas últimas notícias via nosso StoryHub e Motorola Global Blog.

Sobre a BBL

A BBL é uma empresa one-stop-shop especializada em games e eSports que com amplo conhecimento do setor, oferece expertise na aproximação de marcas com o público gamer, criando conexões genuínas por meio de ações estruturadas, projetos taylor made, soluções de negócios, bem como a criação de produtos e eventos proprietários. A BBL também cria valor para endêmicos, como publicadoras, times profissionais, influenciadores e atletas. Mais informações no site www.bbl.gg .