Ratinho dá R$ 100 mil a funcionário que acertou bola no ângulo no Gol Show

Antônio Soares, o Tonhão, trabalha há 27 anos no SBT

O apresentador Ratinho, 66, prometeu dar do próprio bolso a bolada de R$ 100 mil a um funcionário que trabalha há 27 anos no SBT caso ele conseguisse acertar uma bola no ângulo no quadro Gol Show. E ele acertou de primeira.

Antônio Soares, conhecido como Tonhão, trabalha por trás das câmeras, na retaguarda do Programa do Ratinho. Antes de dar o chute, um colega disse que duvidava que ele conseguisse. Confiante, Tonhão, que depois do feito acrescentou o nome “artilheiro” no nome do Instagram, ainda falou que caso a bola entrasse no local ele dividiria o prêmio com o amigo.

Até então, Ratinho tinha dado três chances para o funcionário conseguir a proeza, mas foi logo de primeira que a bola morreu no fundo do gol.

“Faço questão de pagar com muito carinho. Amanhã estará na sua conta”, disse o apresentador. “Você é uma pessoa que eu admiro muito”, respondeu ele. “Eu falei que se eu fizesse eu iria rachar com meu amigo e vou”, completou.