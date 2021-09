Rapper brasiliense lança clipe gravado no Rio de Janeiro

O novo single do rapper brasiliense Uryel Rhander, Ipanema está disponível em todas as plataformas digitais.

Inspirado em Tom Jobim, o rapper e compositor Uryel Rhander lança seu novo clipe gravado no Rio de Janeiro, neste fim de semana. O novo single “Ipanema” produzido na cidade que faz lembrar o rap, está disponível em todas as plataformas digitais.

O lançamento faz parte do novo projeto que tem a mistura do MPB e trap que foi batizado como “rhanderverse” com o intuito de transmitir tranquilidade ao público. “Minha intenção é fazer com que a música seja benéfica para os ouvintes e grandes amantes do rap, pois busquei uma síntese entre as diferentes formas contemporâneas de expressão”, explica o artista.

Através do olhar e sensibilidade, o autor constrói um discurso que se traduz em uma leitura genuína da alma carioca, e traz a oportunidade de compreender sua música no que há de mais autêntico no cenário musical.

Para acessar o novo projeto basta acessar as plataformas digitais Uryel Rhander.

Confira o clipe