Rafa Kalimann tenta explicar conflito entre Russia e Ucrânia e é detonada

No Twitter a ex-bbb começou uma thread sobre situação entre os dois países e foi duramente criticada nas redes sociais

Nas redes sociais do Brasil e do mundo só se fala sobre o conflito entre os dois países europeus Ucrânia e Russia. Na manhã de hoje (24) logo após Putin começar os ataques, a atual apresentadora do do “Bate-Papo BBB” Rafa Kalimann tentou resumir os acontecimentos que levaram a decisão do presidente da Russia, mas foi muito criticada pelos internautas.

“Vou tentar resumir pra vocês sobre a Rússia e a Ucrânia: *o que eu entendo sobre, se tiver algum ponto de equívoco, me falem. E por favor pesquisem para aprofundar, é só um resumo pessoal”, começou escrevendo a ex-BBB.

Vou tentar resumir pra vocês sobre a Rússia e a Ucrânia:



*o que eu entendo sobre, se tiver alguma ponto de equívoco, me falem. E por favor pesquisem pra aprofundar, é só um resumo pessoal. — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) February 24, 2022

Vários comentários negativos começaram a surgir em seus posts, um seguidor falou “ter falado pouco, mas ter falado merda”.