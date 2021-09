Rafa Kalimann fala da carreira de atriz

Durante a entrevista, ex-BBB falou sobre apoio que recebeu de Tata Werneck para apresentar programa

Convidada desta semana do canal de Bruno De Luca, no Youtube, a apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann foi convidada pelo apresentador para subir com ele em um dos braços do Cristo Redentor. No carro, no caminho para o principal ponto turístico carioca, Rafa falou um pouco sobre como anda sua carreira de atriz e declarou que vem tendo aulas virtuais de atuação.

Confira o vídeo:

“Eu não tenho um comparativo para saber. Eu tenho certeza que o toque vai ser muito mais intenso das aulas para eu aprender do que remoto. Mas eu já acho muito incrível. Eu já me orgulho disso de um jeito muito encantador. Eu acho que a minha percepção de vida mudou muito depois que eu comecei a estudar teatro, sabe? Eu enxergo a vida do outro e a gente repara mais no outro…

A gente começa a reparar mais o jeito do outro, mas de um jeito encantada”, diz a ex-BBB que começa a ver a vida outra forma após iniciar o curso. Sobre seu programa na GloboPlay, Rafa disse estar grata pela experiência vivida. “Eu tive pouco tempo para me preparar. Foi uma surpresa muito boa, muito boa mesmo. Eu sou muito grata com o programa, mas foi pouquíssimo tempo para eu me preparar para uma coisa tão diferente do que eu sou habituada a fazer nas redes sociais. E eu estava estudando muito para atuar. Então foi muito de surpresa. Eu acho que foi uma escola que eu vivi ali durante 13 episódios que a gente teve … dificílima”, conta.

Apesar de nunca ter feito nada parecido, ela garante não ter se sentido insegura com o projeto. “Eu acho que insegurança não foi o ponto forte ali comigo, até porque eu lidei com isso como uma experiência nova que eu estou vivendo para aprender”, afirma a influenciadora, que também falou um pouco de seus convidados na atração. “A Tatá (Werneck) conversou muito comigo também. Ela foi muito generosa.

Aliás, esse foi um dos pontos mais incriveis, que a galera que passou por ali foi muito generosa comigo. Todo mundo, principalmente, a galera das mais antigas”. “Você não pode falar qualquer asneira, mas foi muito gostoso. Eu, hoje, tenho o presente de poder escolher viver novos desafios, entendeu?

Acho que eu tô num momento da minha carreira que a minha vida na internet está muito legal e que já é um trabalho que eu construí nesses últimos oito anos e que eu posso experimentar. Eu não tenho medo de arriscar experimentar nada … enfim, eu quero experimentar tudo.

Eu quero viver as oportunidades que acontecerem, que aparecerem … porque se eu tiver medo: eu, por exemplo, não viveria o Casa Kalimann, sabe?”, declara. O apresentador Bruno De Luca comentou sobre a coragem da ex-BBB e a elogiou pelo programa. “ Você mandou muito bem. Foi muito corajosa. Eu ficava nervoso te assistindo. Eu ficava: vai, acerta! Acerta!”, conclui.