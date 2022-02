Rafa Kalimann comemora sucesso do ‘Bate-Papo BBB’

Apesar de ainda receber críticas, a influenciadora e apresentadora celebra o quadro que acontece nas terças-feiras após a eliminação

Rafa Kalimann, de 28 anos, usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (23) para compartilhar sua alegria pelo sucesso que o Rede BBB tem feito na internet e também na plataforma de streaming Globoplay.

Após entrevistar a eliminada da semana, Brunna Gonçalves (BBB 22), Kalimann fez uma publicação comentando sobre seu um mês a frente do programa Bate-Papo como apresentadora. “Encerrei o Bate-Papo BBB de hoje muito animada, voltei pra casa pensando no quanto tem sido significativa essa experiência, cada semana uma nova possibilidade”, começou o texto.

“Um pouco mais de um mês da estreia do programa, cinco eliminados e nos cinco não deixamos de ir pro 1º lugar do TOP 10 de mais assistidos do Globoplay. Fico imersa nesse jogo que nos deixa tão envolvidos e é muito desafiador viver o outro lado. Estou muito grata pela produção confiar em mim um programa tão importante pro BBB”, completou.

A ex-participante do reality (BBB 20) finalizou a mensagem dizendo que escreveria um texto ainda maior, mas por ser de madrugada precisava dormir. “Só não queria ir sem AGRADECER todo o time Globo, GloboPlay e Gshow. E agradecer vocês por assistirem, opinarem, mandar tantas mensagens e tanto carinho! Estou amando viver isso cada dia mais”, concluiu.

Kalimann recebeu apoio através dos comentários. “Você é maravilhosa, é leve e consegue fazer os eliminados se soltarem até porque eles já saem com medo do que vão encontrar aqui e você acolhe eles”, digitou uma fã.

“Crescendo e colhendo frutos lindos do seu esforço, da sua garra, e da sua confiança”, comentou outra seguidora.

Porém, nem tudo são flores. O nome da apresentadora foi parar entre os temas mais debatidos na madrugada e na manhã desta quarta-feira. Muita gente criticou o fato de a Globo ter trocado a Ana Clara por ela e que isso teria sido um grande erro.

“Pior do que ser eliminada é ter de conversar com a Rafa”, escreveu um seguidor. “Eu sinto muita falta da entrevista com o eliminado, mas não dá com a Rafa Kalimann”, postou outra. “A participante Brunna vai participar de um bate-papo com a Rafa Kalimann. Infelizmente vou ter que levar meu jabuti para a aula de violino e não vou poder comparecer”, ironizou um outro.

No ano passado, Rafa Kalimann estreou com o seu próprio programa no Globoplay, o Casa Kalimann, sob direção-geral de Adriano Ricco, mas as críticas sobre o desempenho da influenciadora e ex-BBB tomaram conta da internet.

Em entrevista ao F5, Kalimann contou que a proposta veio de surpresa já que ela estava investindo em aulas de teatro para se lançar como atriz, chegando até ser cotada para viver Juma na regravação da novela “Pantanal” (Globo).

Sobre os comentários negativos do seu desempenho com Casa Kalimann -que não foi renovado-, na época a apresentadora afirmou que a repercussão não era no intuito de vê-la melhorar, mas sim desistir do sonho.

“Porque as críticas não têm problema, desde que elas sejam com a intenção de ver uma melhora. Elas são bem-vindas, porque eu sei que tem muita coisa para acontecer, está só começando”, comentou nas redes sociais.