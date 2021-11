Radiohead revela Follow Me Around como um novo single

Radiohead revelou sua música inédita “Follow Me Around” e o vídeo que a acompanha, dirigido por Us

Radiohead revelou sua música inédita “Follow Me Around” e o vídeo que a acompanha, dirigido por Us (The Rolling Stones, Harry Styles, Hozier) e com participação de Guy Pearce (‘Memento’, ‘L.A. Confidential’, ‘Mare of Easttown’). “Follow Me Around” remonta a 1997, era de O.K. COMPUTER, onde costumava ser tocada nas passagens de som durante a turnê, tornando-se rapidamente o favorito dos fãs. A banda ocasionalmente postou diferentes partes das letras da música em seu site, vinculando-as a outras músicas, incluindo “Kid A” e “Where I End and You Begin”. Alguns dos versos de “Follow Me Around” também aparecem no livreto oculto de KID A.

A primeira (e única) gravação oficial da música aparece no documentário de 1998 Meeting People is Easy, onde a banda a tocou em uma passagem de som em Fukuoka, Japão. “Follow Me Around” fez sua primeira estreia em um show em Toronto em outubro de 2000, quando Thom cantou a música acusticamente, depois que os fãs fizeram campanha para que fosse tocada ao vivo no fan site followmearound.com do Radiohead.



“Follow Me Around” é parte de KID A MNESIA, que reúne os quarto e quinto álbuns do Radiohead, junto com a estreia de um terceiro disco recém-compilado, intituladoKID AMNESIAE. Exclusivo para este lançamento, KID AMNESIAE é composto de material das sessões de KID A/AMNESIAC.



