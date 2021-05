Quebrou a internet: Gil agora é da Vigor

4º colocado do BBB 21 foi convidado pela marca de laticínios para atuar como cocriador de conteúdo da linha de produtos Vigor

Gilberto Nogueira, o famoso Gil do Vigor do programa BBB21, é agora o Gil da Vigor. Após pedidos de internautas, o economista foi convidado pela marca de laticínios para atuar como cocriador de conteúdo da linha de produtos Vigor.

Gil da Vigor vai contribuir com suas ideias e insights de forma remota e colaborativa. A empresa já enviou para ele um kit especial, com direito a iogurtes Vigor Grego personalizados com a sua imagem nas embalagens.

Durante o trabalho, Gil participará da criação de posts e outras peças de comunicação para redes sociais em parceria com a SunsetDDB, a agência de publicidade da empresa.