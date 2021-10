Projeto Rodas da Vida finaliza circulação com Tambor de Crioula de Seu Teodoro

Edição ocupará o Centro Histórico de Planaltina no sábado, dia 9, a partir das 15h, com todos os protocolos anticovid, celebrando as culturas tradicionais do Distrito Federal

No dia 9 de outubro, sábado, a circulação Rodas da Vida realiza o seu último giro, ocupando o Centro Histórico de Planaltina. Dessa vez, quem abre a roda para celebrar as culturas tradicionais brasileiras, junto com a Comunidade de Capoeira Formigueiro de Angola, é o Tambor de Crioula de Seu Teodoro. A vivência inicia às 15h, na área da praça que fica em frente ao Museu Histórico, com entrada franca e classificação indicativa livre.

Rodas da Vida é um projeto realizado pela Comunidade de Capoeira Formigueiro de Angola e pela Cocriar Produções, com recursos do Fundo de Apoio à Cultural do Distrito Federal. Circulando por Taguatinga, São Sebastião e Planaltina, desde agosto, o projeto promove rodas-espetáculo com grupos de culturas tradicionais que fazem do DF terreiro para as suas tradições. No eixo central, formas de expressão registradas como patrimônio cultural brasileiro.

Os convidados do projeto são: a contadora de histórias Maria das Alembranças, a Mestra Martinha do Coco, o Jongo do Cerrado, o Samba de Roda Cid Aroeira, o Tambor de Crioula de Seu Teodoro, o Mamulengo Presepada e o Vereda dos Mamulengos. São grupos e mestre(as) que representam formas de expressão registradas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e também pela Unesco, como é o caso da Roda de Capoeira e do Ofício dos Mestres da Capoeira, ambos reconhecidos como patrimônio cultural da humanidade.

Para participar da celebração, é obrigatório o uso de máscaras, distanciamento e demais medidas de prevenção anti-Covid19.



A Roda

A roda é elemento fundamental de diversas manifestações da nossa cultura popular, especialmente as que possuem origens afro-indígenas. Nela, acontecem encontros, trocas e aprendizagens. É lugar de ritual e de celebração, onde a energia flui e a vida pulsa, com a sinergia de todos. Por meio da tradição oral, as rodas se configuram como espaços de vivência e identidade, sendo escola para o repasse e a continuidade de diversas tradições culturais.



SERVIÇO

Circulação Rodas da Vida

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atrações: Comunidade de Capoeira Formigueiro de Angola e Tambor de Crioula de Seu Teodoro

Onde: Centro Histórico de Planaltina – de frente ao Museu

Quando: sábado, 9 de outubro de 2021

Horário: 15h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação indicativa: livre

Entrada: Franca (obrigatório o uso de máscaras e demais medidas de prevenção anti-Covid) Informações:www.instagram.com/formigueirodeangola