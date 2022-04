Produtor diz que profissionalismo de Chris Rock permitiu Oscar continuar após tapa

“Porque Chris lidou com a situação com tanta graça e serenidade (…) foi possível que o espetáculo continuasse”, afirmou o produtor Will Packer ao canal ABC

O profissionalismo de Chris Rock após levar um tapa de Will Smith durante a transmissão ao vivo do Oscar permitiu que a cerimônia continuasse, disse nesta sexta-feira (1º) o produtor do espetáculo a uma rede americana. Rock seguiu apresentando um prêmio apenas momentos após Smith se dirigir ao palco e agredi-lo, motivado por uma piada sobre sua esposa, Jada Pinkett Smith. "Porque Chris lidou com a situação com tanta graça e serenidade (…) foi possível que o espetáculo continuasse", afirmou o produtor Will Packer ao canal ABC. "Porque Chris seguiu da forma que seguiu, ele completou a categoria. Entregou o troféu a Questlove", vencedor de melhor documentário, "o que de certa forma nos deu licença para continuar com o espetáculo, que é o que estávamos tentando fazer". A maior noite de Hollywood azedou quando Rock fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada, que sofre de alopecia, uma doença autoimune que causa a queda de cabelo, provocando a ira de seu marido. Após bater em Rock, Smith voltou a seu assento e gritou xingamentos. Packer contou que aconselhou não expulsar o ator depois de falar com Rock. "Disse: 'Ele realmente te bateu?' e ele respondeu: 'Sim, acabo de receber um golpe de Muhammad Ali'", lembrou. Smith interpretou o lendário boxeador no filme "Ali" (2001). "Imediatamente fui até a direção da Academia que estava presente e disse: 'Chris Rock não quer isso (…) Rock deixou claro que não quer piorar a situação'." Meia hora depois, Smith foi premiado como melhor ator por seu papel no filme "King Richard: Criando Campeãs" e foi ovacionado pela plateia de pé, o que mais tarde provocou críticas de que Hollywood não levou a sério a agressão. Para Packer, os aplausos foram para o ator e seu trabalho, não para o incidente. Na segunda-feira, Will Smith publicou no Instagram um pedido de desculpas em que descreveu seu comportamento como "inaceitável e indesculpável". Rock, por sua vez, disse ao público que ainda estava "processando" o ocorrido, sem dar mais detalhes. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas está estudando penalidades para Smith, inclusive sua possível expulsão. Agence France-Presse