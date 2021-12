A Warner Bros. Pictures apresenta o primeiro trailer de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore. O longa dirigido por David Yates, a partir do roteiro de J.K.Rowling & Steve Kloves, tem data prevista de estreia nos cinemas brasileiros para 14 de abril de 2022.

MARIA FERNANDA CÂNDIDO NO ELENCO DO FILME

A atriz brasileira Maria Fernanda Cândido participará do longa Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore representando o Brasil ao interpretar Vicência Santos. Maria fez o anúncio em suas redes sociais, apresentando uma foto inédita de sua personagem.

A aguardada sequência da franquia ainda conta no elenco com Eddie Redmayne (Newt Scamander), Jude Law (Alvo Dumbledore), Ezra Miller (Credence Barebone), Mads Mikkelsen (Gellert Grindelwald), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Katherine Waterston (Porpentina Goldstein), entre outras estrelas.

Sobre o filme:

O professor Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe que o poderoso mago das trevas Gerardo Grindelwald (Mads Mikkelsen) está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa, em que eles encontram velhos e novos animais fantásticos e entram em conflito com a crescente legião de seguidores de Grindelwald. Mas com tantas ameaças, quanto tempo poderá Dumbledore permanecer à margem do embate?

Confira o trailer!!!