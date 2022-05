Prime Video lança trailer oficial da série “O Verão que Mudou Minha Vida”

Adaptação da obra homônima da autora best-seller Jenny Han estreia globalmente no dia 17 de junho

O Prime Video lança hoje o trailer oficial da nova série Original Amazon O Verão que Mudou Minha Vida, que também apresenta a canção “This Love (Taylor’s Version)”, da cantora Taylor Swift, na trilha sonora. A produção baseada no livro homônimo da autora best-seller Jenny Han estreia exclusivamente no Prime Video no dia 17 de junho, em mais de 240 países e territórios.

O Verão que Mudou Minha Vida é um drama multigeracional que gira em torno de um triângulo amoroso entre uma garota e dois irmãos, a relação em constante evolução entre mães e seus filhos e o poder duradouro de uma forte amizade feminina. É uma história de amadurecimento sobre o primeiro amor, a primeira decepção e a magia daquele verão perfeito.

A série do Prime Video é liderada pelas showrunners Jenny Han, que também escreveu o piloto, e Gabrielle Stanton. Han, Stanton e Karen Rosenfelt atuam como produtoras executivas, junto com Hope Hartman, Mads Hansen e Nne Ebong pelo wiip. A série é uma coprodução do Amazon Studios e wiip.

Confira o trailer: