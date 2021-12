Preto e Branco lança a envolvente “Não Pode Se Apaixonar”

Nesta sexta-feira, 17, o grupo brasiliense Preto & Branco lança sua nova faixa de trabalho, “Não Pode Se Apaixonar”, dando início à uma nova fase da carreira.

Em 2021, os Pacceli – sobrenome artístico dos integrantes e nome da fanbase do grupo – lançaram alguns singles e participações que exploraram e desenvolveram um lado mais pop do Preto & Branco, recebendo grande influência do R&B Contemporâneo e da música latina, somando mais de cinco milhões de plays.

No último lançamento do ano, disponível nesta sexta-feira, o grupo resgata suas origens do hip hop, presente nos primeiros trabalhos do Preto & Branco em 2018 e 2019, unindo às novas influências que foram desenvolvidas esse ano, apresentando um pop urbano latino e marcando o início de uma nova fase do grupo, mais madura e sólida.



Com sensualidade e mistério, “Não Pode Se Apaixonar” retrata um relacionamento cheio desejo e inseguranças, “imerso na bipolaridade de querer mais com o receio de querer demais”, afirma o grupo.

O projeto possui um visualizer gravado em Brasília dirigido por Noelle Marques e Matheus Bacellar, e pode ser conferido no canal oficial do Preto & Branco

Confira!!!