PretaHub lança podcast para falar sobre comunicação ancestral

Com a apresentação da jornalista e comunicadora Cris Guterrez, o primeiro episódio foi ao ar hoje dia 27 de novembro nos canais de streaming e Youtube do Bioma

Nesta segunda-feira, 27 de novembro, às 8h, a PretaHub, por meio do projeto Bioma Comunicação Ancestral, lançou em seus canais de streaming e no YouTube, o podcast “BiomaCast”. Com apresentação de Cris Guterrez, jornalista e embaixadora do projeto, e apoio da Fundação Ford, cada episódio irá contar com dois convidados para abordar diversos aspectos da comunicação como ferramenta para transformação positiva da sociedade e construir elos e legados nos territórios.

O primeiro episódio, já disponível nas plataformas de streaming e no Youtube do projeto Bioma, tem como tema “Comunicação Ancestral: a arte da boa conversa” e contou com a participação das realizadoras Adriana Barbosa e Juliana Gonçalves.

No bate-papo, a diretora-executiva da PretaHub e a gestora do projeto Bioma explicaram o que é a Comunicação Ancestral, para que serve e de onde vem. Além disso, também refletiram sobre a importância da construção de uma comunidade de pessoas e saberes com o intuito de mudar a lógica do mercado da comunicação das institucionalidades públicas e privadas, das marcas e do terceiro setor que, de forma geral, ainda mantém uma prática de “olhar estrangeiro” e “colonizadora”.

“Queremos, através desta iniciativa, realizar mudanças sistêmicas a partir de reflexões e aprendizados genuínos em grupo sobre a comunicação ancestral e criar ambientes de aprendizagem para novos debates”, declara Adriana Barbosa, diretora-executiva da PretaHub e fundadora do Festival Feira Preta.

O “BiomaCast” terá duração de 4 meses, sempre como novos episódios, e será exibido toda segunda-feira, às 8h. Além do podcast disponível nas principais plataformas de streaming e áudio, o programa ganha também uma versão com tradução em libras no YouTube do Bioma Comunicação Ancestral.