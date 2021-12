Prepare a pipoca para aproveitar o Festival de Brasília que começa nesta terça-feira

A programação do evento vai até dia 14, com a exibição dos 63 filmes programados na plataforma de streaming InnSaei

Amanda Karolyne

Neste mês, de presente de Natal para todo o audiovisual brasileiro, acontece a 54ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que desde os anos 60 é um estímulo para o cinema nacional. A abertura é esta semana, dia 7 de dezembro, ainda em formato virtual. A programação do evento vai até dia 14, com a exibição dos 63 filmes programados na plataforma de streaming InnSaei.TV, os longas da mostra competitiva nacional também serão transmitidos no Canal Brasil. O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF em conjunto com a Associação Amigos do Futuro e apoio do Canal Brasil, InnSaei.TV, Naymovie e CiaRio.

Para participar da Mostra Competitiva Nacional, apenas dois curtas-metragens do Distrito Federal foram selecionados. Um deles é o Filhos da Periferia, curta-metragem de Ceilândia, dirigido e escrito por Arthur Gonzaga, que será apresentado na InnSaei.TV entre 8 de dezembro (a partir de 22h30) e 9 de dezembro (até às 22h29). O segundo curta selecionado, foi o N.F TRADE, dirigido por Thiago Foresti, que também estará disponível na mesma plataforma, entre 11 de dezembro (a partir de 22h30) e 12 de dezembro (até às 22h29).

Enquanto a lista de longas da Mostra Competitiva Nacional conta com apenas um filme do DF entre os selecionados, a produção Acaso, longa-metragem de estreia do diretor Luis Jungmann Girafa. O longa será exibido no Canal Brasil no dia 9 de dezembro, às 23h30 e estará disponível dia 10 de dezembro, das 01h30 às 23h29.

A cerimônia de abertura será transmitida pela InnSaei, com homenagem para Leila Diniz, frequentadora ilustre do Festival de Brasília desde seu início. Com exibição de Já que Ninguém me Tira pra Dançar de Ana Maria Magalhães (91 min, 2021, RJ), documentário realizado a partir de restaurações de entrevistas concedidas por Leila (1945-72). Também no dia 7, a cineasta e gestora cultural Olga Futemma recebe a medalha Paulo Emílio Salles Gomes, concedida a grandes contribuintes da memória e pensamento do cinema nacional.

Em 2021 o Festival de Brasília conta com duas mostras paralelas propostas pelos curadores do festival – Tânia Montoro e Sílvio Tendler. A mostra Sessentinha, reúne nove clássicos do cinema brasiliense, entre eles Louco por Cinema (André Luiz Oliveira, 100 min, 1995, DF), Braxília (Dannyella Proença, 17min35s, 2010, DF), Sequestramos Augusto César (Gui Campos, 22 min, 2004, DF) e a exibição especial de cópia restaurada de O país de São Saruê (Vladimir Carvalho, 123 minutos, 1971, PB).

A mostra Memória e Linguagens exibe quatro longas-metragens que investigam a cultura brasileira por meio de personagens, situações, criações artísticas e da própria formatação da identidade nacional. Os Ossos da Saudade (Marcos Pimentel, 107 minutos, 2021, MG), Procura-se Meteorango Kid: vivo ou morto (Marcel Gonnet e Daniel Fróes, 99 min, 2022 – previsão, BA), Rolê – Histórias dos Rolezinhos (Vladimir Seixas, 82 min, 2021, RJ) e Samba Riachão (Jorge Alfredo, 86 min, 2001, Bahia) são as obras participantes da mostra.

A programação inclui o Festivalzinho, mostra infanto-juvenil com curadoria do Cineduc – Cinema e Educação, dividida entre a exibição do premiado longa O Menino e o Mundo (Alê Abreu, 80 min, 2013, SP), de cópia restaurada do de Aventuras com Tio Maneco (Flávio Migliaccio, 97 min, 1971, RJ), e de dois programas com curtas-metragens: um voltado a adolescentes de 13 a 17 anos, e outro para crianças de 6 a 9 anos, com obras do Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e São Paulo.

Nem só de filmes vive o Festival de Brasília. O evento conta com um programa masterclasses, seminários e painéis setoriais, atividades voltadas ao mercado, oficinas e os debates, todos realizados na plataforma Zoom sem inscrição prévia (com exceção das oficinas). As masterclasses gratuitas contam com as presenças ilustres de Ruy Guerra, Helena Solberg, Amos Gitai e Costa-Gavras. As atividades de mercado, debatem cinema industrial, games, realidade virtual, circuitos de festivais e as perspectivas do audiovisual para um futuro próximo. Entre os convidados estão Christiane Jatahy, Daniela Thomas, Viviane Ferreira, Eliane Russi, Pedro Butcher, Maya Da-Rin e Ilda Santiago, responsável pela articulação destas atividades.

Nos seminários e painéis setoriais, os temas debatidos serão as narrativas femininas, periféricas, indígenas e quilombolas, o futuro dos cineclubes, hibridismos no cinema, cinema e educação. Com uma celebração do centenário do cineasta francês Chris Marker. Fernando Gabeira, Cibele Amaral, Robert Grelier, Susanna Lira, Vladimir Carvalho e Paula Saldanha são alguns dos confirmados.

Para a noite de encerramento do festival, além da divulgação dos vencedores das Mostras Competitiva e Brasília, apresenta-se Abdzé Wede’Õ – Vírus não tem cura? (55 min, 2021, MT), de Divino Xavante que denuncia os impactos do Coronavírus na vida dos povos Xavante. A atriz Léa Garcia (88 anos), será homenageada com um Candango Especial pelo Conjunto da Obra.

Os prêmios e a composição do júri

Ao substituir os prêmios em dinheiro, que eram concedidos apenas aos vencedores, por cachês de seleção igualitários para todos os filmes exibidos, o Festival de Brasília passou desde a sua 50ª edição, a distribuir recursos a todos os filmes participantes do festival. A premiação consiste nas láureas de receber um dos 44 tradicionais Troféus Candangos, além de prêmios técnicos, concedidos em 2021 pela empresa de locação de equipamentos Naymovie, em parceria com a CiaRio – Centro de Infraestrutura Audiovisual.

Na Mostra Brasília e nas categorias Curtas e Longas da Mostra Competitiva, os prêmios incluem as categorias Curta e Longa Metragem, os Melhores Filmes pelo Júri Oficial e pelo Júri Popular, Melhor Atriz e Ator, Fotografia, Direção, Roteiro, Direção de Arte, Montagem, Som, Maquiagem, Figurino e os Melhores Filmes com Temática Afirmativa.

Outros três candangos são oferecidos na noite de encerramento: o de Conjunto da Obra, que em 21 é de Léa Garcia; o Prêmio Marco Antônio Guimarães, concedido pelo Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro (CPCB) ao filme que melhor utiliza material de memória, pesquisa e arquivos do cinema brasileiro; e o Prêmio Cosme Alves Netto, entregue pela Anistia Internacional Brasil ao filme exibido que mais se aprofunda nas agendas dos direitos humanos.

Os prêmios técnicos em 2021 são concedidos pela Naymovie em parceria com a CiaRio. Com o nome de Prêmio Edina Fujii – CiaRio, são entregues recursos de R$ 15.000 em locação de equipamentos de luz, acessórios e maquinários ao Melhor Curta da Mostra Competitiva Nacional pelo Júri Popular; além de R$ 25.000 e R$ 10.000 revertidos respectivamente em locações aos Melhores Longa e Curta-metragem da Mostra Brasília pelo Júri Oficial.

Estão presentes no Júri da Mostra Competitiva de Longas, o produtor Marcus Ligocki, a diretora Emília Silveira e a diretora-presidenta da SPCine, advogada e diretora de cinema Viviane Ferreira. Para os Curtas da Mostra Competitiva, o júri é composto peloo jornalista e crítico Marcelo Janot, a montadora e roteirista Karen Black, e a produtora audiovisual Ana Maria Muhlenberg. E para a Mostra Brasília, a formação do júri conta com a curadora Fabiana de Assis, a diretora e montadora Adriana de Andrade, e o diplomata, crítico e professor audiovisual João Lanari Bo. A cerimônia de encerramento e premiação acontecem no dia 14 de dezembro, a partir das 20h, na Innsaei.TV.

Serviço

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

7 a 14 de dezembro de 2021

Programação gratuita

Exibições online e na TV

Programação completa e classificações indicativas aqui

Assista a todos os filmes do Festival na InnSaei.tv

Os longas da Mostra Competitiva são transmitidos no Canal Brasil que está disponível nos planos de TV por assinatura Oi TV canal 66, Sky TV canal 113 ou 513, Claro TV canal 150 ou 650, Vivo TV canal 566, 806 ou 103.

