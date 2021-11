Seu Jorge e mais famosos prestigiam a pré estréia do filme “Pixinguinha” no cine Itaú em São Paulo

Na última terça-feira foi a pré estréia do filme Pixinguinha – Um Homem Carinhoso. O evento contou com a presença de Seu Jorge, que deu vida ao músico na história.

O filme estreia nos cinemas na próxima quinta-feira (11), e mostra os altos e baixos da vida do do maestro, flautista e saxofonista Alfredo da Rocha Vianna Filho, mais conhecido como Pixinguinha. Que para muitos e considerado um dos maiores compositores da música popular brasileira. Com canções que marcaram época como “Carinhoso”, “Rosa”.