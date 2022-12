Posse de Lula confirma Juliano Maderada, de ‘Tá na Hora do Jair Já Ir Embora’

Enquanto isso, o Partido dos Trabalhadores (PT) iniciou também nesta terça-feira (6) uma campanha de arrecadação de fundos para pagar as despesas da festa

A futura primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, divulgou nesta terça-feira (6) uma nova rodada de artistas confirmados para a festa da posse presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acontece no próximo dia 1° de janeiro em Brasília. São mais oito shows confirmados no Festival do Futuro.

Responsável pela organização, Janja confirmou, via Instagram Stories, os shows de Paulo Miklos, ex-vocalista do Titãs; Zélia Duncan; a banda Francisco, el Hombre; Jards Macalé; a artista e cantora Thalma de Freitas; Geraldo Azevedo; Kaê Guajajara, ativista indígena; e Juliano Maderada, cantor de forró e autor de “Tá na Hora do Jair Já Ir Embora”.

Esses nomes se juntam aos 14 nomes divulgados previamente pela socióloga, que incluem Pabllo Vittar, BaianaSystem, Duda Beat, Gaby Amarantos, Martinho da Vila, Gilsons, Chico César, Teresa Cristina, Maria Rita, Valesca Popozuda, Paulinho da Viola, Margareth Menezes, o pastor Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves.

Janja ainda anunciou que o humorista Paulo Vieira e a jornalista Titi Müller vão comandar a transmissão na internet, que deve começar assim que a cerimônia oficial de posse for encerrada no Palácio do Planalto, às 18h30. Serão dois palcos para o Festival do Futuro, batizados em homenagem a Gal Costa e Elza Soares, cantoras falecidas em 2022.

Enquanto isso, o Partido dos Trabalhadores (PT) iniciou também nesta terça-feira (6) uma campanha de arrecadação de fundos para pagar as despesas da festa, com doações podendo ser feitas entre R$ 13,00 e R$ 1.064,00.

A socióloga também diz que procurou pessoalmente artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ludmilla e Emicida, mas até o momento a participação destes não foi confirmada no evento.