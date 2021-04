Polo Cultural e Amazon lançam edição 2021 do Concurso Tâmaras

Para concorrer a um prêmio em dinheiro, os participantes do concurso nacional de poesia deverão publicar seus poemas em eBook pelo Kindle Direct Publishing (KDP) e preencher formulário do concurso.

Neste segundo ano da pandemia, quando ainda precisamos nos manter em distanciamento social, um concurso cultural de âmbito nacional propõe uma reflexão sobre o impacto do isolamento no cotidiano e os planos para o futuro, quando a Covid-19 estiver controlada e as pessoas voltarem às ruas. Depois da bem-sucedida primeira edição em 2020, quando recebeu 400 inscrições de todo o Brasil e reuniu poetas de 110 cidades e 22 Estados, o Concurso Tâmaras, poesias para depois do amanhã chega ao segundo ano. Esta edição 2021 é uma realização da Polo Cultural, por meio da Lei Aldir Blanc estadual, PROAC – expresso do Governo do Estado de São Paulo, com apoio da Amazon.com.br.

As inscrições estão abertas para pessoas de todo o Brasil entre 1 e 31 e maio. Para se inscrever, os autores devem completar duas etapas. A primeira é publicar a obra por meio do KDP (Kindle Direct Publishing) ferramenta de autopublicação da Amazon em http://kdp.amazon.com.br. Realizado de forma virtual, o concurso é aberto a todas as idades, com premiação em dinheiro para os três primeiros lugares de cada uma das categorias – Iniciante (novos autores), Profissional (poetas independentes com reconhecimento no mercado) e Estudante (do Ensino Público). Para participar, é obrigatório o envio da poesia em texto de, no mínimo 5 laudas, e um vídeo com a gravação do poema falado.

Inscrições

Os participantes devem incluir #ConcursoTâmaras no campo de palavras-chave durante o processo de publicação e se registrarem na categoria Poesia. Os títulos têm de ser compostos por poesias originais em português do Brasil que não tenham sido publicados anteriormente e submetidos exclusivamente ao Kindle durante o período do Prêmio, inscrevendo-os no programa KDP Select, e colocando o preço de R$1,99. Os termos e condições do Concurso Tâmaras podem ser vistos em amazon.com.br/concursotamaras

Depois, os concorrentes devem preencher um formulário que estará disponível no site da Polo Cultural em polocultural.com.br. Nesse formulário os autores irão terminar a sua inscrição, colocando o link para a obra publicada pelo KDP e disponível para venda na Amazon, e selecionando em qual categoria que estão se inscrevendo. Além disso, devem incluir também um link para um vídeo público, em qualquer plataforma de vídeo ou rede social com livre acesso, declamando o poema inscrito. Esse formulário é obrigatório, e será a ficha de inscri&cc edil;ão para seguir a avaliação das obras.

O KDP é uma forma rápida, gratuita e simples de escritores e editoras publicarem seus livros por conta própria e disponibilizá-los para leitores ao redor do mundo. Com o KDP, os autores têm total controle do processo, do design da capa até a definição do preço, podendo receber até 70% em royalties.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todos os poemas participantes do Concurso Tâmaras estarão disponíveis na Loja Kindle e no Kindle Unlimited. Os eBooks Kindle podem ser adquiridos e lidos com o aplicativo gratuito Kindle para computadores, tablets e smartphones Android ou iOS, além de e-readers Kindle.

Seleção e prêmios

As obras inscritas serão analisadas em uma primeira fase por uma comissão julgadora composta por coletivos literários indicados pelo Polo Cultural Educação e Arte, levando em conta o texto escrito, o vídeo e o engajamento em mídias sociais. Os critérios de avaliação são: criatividade, desenvolvimento da ideia e linguagem poética (texto), qualidade, performance artística e originalidade (vídeo) e número de visualizações, curtidas e compartilhamento (mídias sociais). Na primeira etapa, os slams vão escolher 30 obras finalistas, 10 em cada categoria. Estes ví ;deos selecionados serão postados no Youtube e para serem submetidos, numa segunda fase, ao voto popular do internauta.

Quem planta tâmaras não colhe tâmaras

O concurso propõe o semeio das palavras como forma de enfrentar a pandemia: se ainda não há cura ao vírus, que a arte viralize afeto e sonhos para os dias que virão. O nome do prêmio/concurso tem inspiração em um antigo ditado árabe: “Quem planta Tâmaras não colhe Tâmaras”. Isso porque em seu processo natural, sem as técnicas de cultivo avançadas, as tamareiras levavam de 80 a 100 anos para frutificar, ou seja, seu plantio era como um exercício de solidariedade, de doação ao próximo, pois se cultivava independente de quem viesse a colher o fruto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Propomos aos poetas essa importante e urgente construção, dos poemas para depois do amanhã, onde possamos sonhar o mundo que iremos encontrar no futuro, e os desafios dessa nova relação com o planeta que cada um precisará descobrir e estabelecer. Voltar a circular com os passos certos, com o amor e a coragem que o tempo pedirá”, provoca Marcelo Sollero, da Pólo Cultural, Educação e Arte, realizadora do evento. “Convidamos os amantes das palavras para esse desafio, que surge não só como uma ferramenta de aproximação das pessoas, por meio da troca de experiência nos versos a serem escritos, mas também como um remédio para injetar empatia e esperança no inconsciente coletivo”, finaliza Sollero.

Sobre o Polo Cultural

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), o Polo Cultural Educação e Arte foi criado em 1998 por iniciativa de um grupo de artistas independentes, com a proposta de impulsionar, criar oportunidades e dar visibilidade a seus trabalhos. Hoje segue com foco na produção destes agentes de cultura que se encontram fora do circuito comercial e desenvolve os seguintes projetos: Arte é Inovação, concurso de poesia Tâmaras, o projeto de literatura Arena da Palavra e o projeto de educação O Palco, que promove oficinas de teatro, dança e poesia a alunos da rede pública e incentiva agentes locais de cultura. Tem sede em São Paulo.

Para Roteiro

Prêmio Tâmaras – Realização Polo Cultural e Amazon. Inscrições entre 1 e 31 de maio por meio do KDP (http://kdp.amazon.com.br.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os termos e condições do Prêmio Tâmaras podem ser vistos em amazon.com.br/concursotamaras

Os participantes devem incluir #PrêmioTâmaras no campo de palavras-chave durante o processo de publicação e se registrarem sob a categoria Poesia.