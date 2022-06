Polícia de AL prende suspeitos de furto ao apartamento de Carlinhos Maia

O roubo aconteceu na madrugada de domingo, dia 29 de maio, e cerca de R$ 5 milhões em bens teriam sido levados do imóvel

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (7) os primeiros suspeitos de envolvimento no furto ao apartamento do humorista e influenciador digital Carlinhos Maia, 30, em Maceió. Cerca de R$ 5 milhões em bens teriam sido levados do imóvel no final de maio.

As prisões foram confirmadas pela polícia, mas o número exato de detenções e as circunstâncias serão reveladas em uma coletiva de imprensa prevista ainda para esta terça. O horário ainda não foi determinado.

O roubo aconteceu na madrugada do dia 29 de maio, um domingo. Maia compartilhou imagens dos bens roubados em suas redes sociais na semana passada. Ele não estava na casa na ocasião do roubo, estava internado para ser fazer uma lipoaspiração. Já seu marido, Lucas Guimarães, estava no México.

O apartamento do casal fica em um condomínio de alto padrão localizado no bairro de Cruz das Almas, em Maceió, Alagoas. No site da construtora é possível conhecer o protocolo de segurança do condomínio.

O local conta com um sistema de identificação e registro de histórico na entrada social, abertura automática da garagem por meio de criptografia e a “vaga do pânico” (ao estacionar nesse local, um alarme silencioso alerta a portaria e as autoridades.

“Eu estou devastado! Sempre fui ruim de grana, sempre, nunca precisei roubar nada do outro, invadir a casa de ninguém para isso. Um lugar que eu tanto amo, Maceió, com tanta gente do coração bom, trabalhador”, desabafou Carlinhos Maia após o roubo, em seu Instagram.