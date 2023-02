Pokémon lançará jogo para dormir este ano

O jogo “Pokémon Go”, que permitia aos jogadores caçar essas criaturas com seus telefones, foi um fenômeno mundial

Depois de fazer seus usuários caçarem Pokémon pelas ruas em seu mais recente sucesso para celulares, a franquia japonesa anunciou um novo jogo para este ano focado em uma atividade mais relaxante: dormir.

A Pokémon Company informou que lançará o “Pokémon Sleep” em quase todos os seus mercados no verão boreal de 2023 (inverno no Brasil), quatro anos após anunciar pela primeira vez seus planos para este jogo.

“Transforme seu sonho em entretenimento”, disse a empresa em comunicado na noite de segunda-feira.

Os trailers do novo jogo sugerem que ele usa aplicativos de rastreamento de sono para smartphones.

“Sua aventura acontece em uma pequena ilha onde você fará pesquisas sobre como os Pokémon dormem. Você trabalhará com um enorme Snorlax que mora na ilha e Neroli, um professor que estuda os tipos de sono dos Pokémon”, explicou a empresa.

“Quanto mais você dormir, maior será sua pontuação pela manhã e mais Pokémon você verá aparecendo em torno de Snorlax”, acrescentou a empresa, que incentiva os jogadores “a descansar o melhor que puderem”.

Os fãs também poderão comprar um “Pokémon GO Plus +”, um dispositivo em forma de Pokémon que os usuários podem colocar sob o travesseiro para que a voz do popular Pikachu ofereça “lembretes de quando é hora de acordar ou ir dormir”.

O jogo “Pokémon Go”, que permitia aos jogadores caçar essas criaturas com seus telefones, foi um fenômeno mundial.

Por meio de localizações de satélite, efeitos gráficos e câmeras do telefone, o jogo sobrepôs as criaturas animadas ao mundo real e incentivou seus usuários a caçar e treinar esses animais de estimação.

Pokémon se tornou um sucesso global desde seu lançamento em 1996 para o console Game Boy da Nintendo. A franquia também apresenta filmes e uma série popular de desenhos animados para a televisão.

