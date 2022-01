Pitty lança o EP colaborativo ‘Casulo’

A cantora e compositora Pitty lançou na madrugada, desta sexta-feira ( 7 ), seu mais novo projeto. O EP colaborativo “Casulo”.

Já está em todas as plataformas, o mais novo trabalho da cantora e compositora Pitty, o projeto conta com quatro faixas inéditas e com parcerias com Jup do Bairro, Drik Barbosa, Daniel Weksler, Badsista, Monkey Jhayam, Rockers Control e Pupillo Oliveira.

Confira o EP abaixo!!!