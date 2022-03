Pitty diz que tem relacionamento ‘monogâmico não praticante’ com o marido

Após confundir seus seguidores com a legenda de uma foto nas redes sociais, a cantora explicou sobre sua relação com o esposo

A cantora e compositora Pitty, 44, despertou a curiosidade dos internautas com a legenda de uma foto compartilhada no Instagram, Na foto ela aparece ao lado do marido, o músico Daniel Weksler, 36, da banda NX Zero, dando a entender que eles vivem um relacionamento aberto.

“Bloco monogâmicos não praticantes (ou seria dos não monogâmicos não praticantes?)”, escreveu a cantora na legenda da foto, que foi curtida por famosos e anônimos. Internautas mais ousados se ofereceram para tornar o casal um trisal –relacionamento entre três pessoas.

“Será que posso ser a terceira pessoa desse relacionamento?”, perguntou uma mulher. Outro internauta escreveu: “Então quero pegar os dois”. Um seguidora se ofereceu para melhorar as noites e dias do casal: “Me chama para ajudar a melhorar as noites! (os dias também).”

“Nunca quis tanto ser marmita de um casal. Literalmente meus crushs da adolescência”, comentou uma mulher. Um usuário da rede social perguntou a Pitty: “Me empresta ele um pouco então Pitty?”

A cantora e o músico começaram a morar juntos em 2008 e dois anos depois se casaram -ela usou um vestido vermelho de renda na cerimônia porque tem aversão ao branco. Eles são pais de Madalena, 5.

Em janeiro deste ano, a cantora lançou EP “Casulo”, do seu próprio selo musical, batizado com o mesmo nome, e em um documentário que mostra os bastidores da gravação. O nome do EP e do selo foi inspirado no quadro “Casulo Musical”, que Pitty manteve em seu canal na plataforma Twitch, em 2021.

No programa, ela recebeu artistas convidados, ao vivo, e criou coletivamente com eles músicas inéditas, que foram reunidas no EP. “O processo de criação foi tão diferente, liberto, fora do comum, para mim e para a geral que participou”, afirmou a artista na época em entrevista ao site F5, por email.