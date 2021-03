Piquet critica Globo antes de estreia da F1 na Band, e web reage

Nelson Piquet comentou que estava feliz pela transmissão da Fórmula 1 ter mudado para o canal e saído da “Globo lixo”

São Paulo, SP

Durante a transmissão do programa Show do Esporte, da Band, o ex-piloto Nelson Piquet comentou que estava feliz pela transmissão da Fórmula 1 ter mudado para o canal e saído da “Globo lixo”.



A declaração bombou na internet e fez com que a hashtag ‘#Globolixo’ se tornasse um dos assuntos mais comentados no Twitter.



A fala de Piquet dividiu opiniões na rede social. Algumas pessoas apoiaram o ex-piloto e comemoraram o fato de o evento ter mudado para Band. Enquanto outras acham o comentário desnecessário.



Na temporada 2021 e 2022, as transmissões da categoria mais importante do automobilismo mundial não serão do Grupo Globo. A emissora não renovou o acordo e perdeu os direitos da F1 depois de 40 anos. Com isso, a Bandeirantes assumiu a cobertura da Fórmula 1 na televisão brasileira.

As informações são da Folhapress