Petra Mattar rebate críticas após transformação no visual

A Musa do OnlyFans, filha de Fabiana Sá e Maurício Mattar, dividiu opiniões após mudar o visual e fez um desabafo após comentários

Petra Mattar, de 27 anos, cantora e influencer, fez um desabafo em suas redes sociais nesta quinta-feira (28), após ter recebido críticas pela mudança no visual. A filha de Fabiana Sá e Maurício Mattar, que aderiu ao uso de trancinhas, se incomodou com a reprovação de alguns internautas.

“Tem um povo sem noção no mundo, né? Mas então, eu vou falar uma vez só, porque comigo é bem simples. Parem de ficar falando o que vocês acham e o que vocês não acham do físico das pessoas sem que elas tenham te pedido opinião. ‘Ah, porque tem muita tatuagem’, ‘ah, porque prefiro loira’, ‘ah, porque prefiro morena’, ‘prefiro liso’, ‘prefiro enrolado’, ‘prefiro curto’, ‘prefiro comprido’, ‘prefiro sem trança”’, iniciou a musa do OnlyFans, que tem feito o maior sucesso na plataforma.

Ela ainda ressaltou que não se incomoda com as críticas que recebe, apesar do desabafo pelo assunto. “Gente, com todo respeito, fod*-se o que vocês preferem! Eu recebo esse tipo de comentário o TEMPO todo e eu não tenho que agradar vocês não! Eu nunca dei ouvidos NEM pra minha família quando ficavam falando do que acham das coisas que eu faço com o MEU corpo, imagina pra vocês?”, continuou Petra.

“Povo quer vir falar o que quer, mas se eu resolver falar o que eu penso, não vão aguentar. Por isso eu digo: pega a sua opinião e guarda pra você. Existem muitas pessoas inseguras com a própria aparência (não é meu caso). Cuidado pra QUEM você distribui tua opinião imbecil!”, finalizou.