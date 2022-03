Perlla decide parar com sua carreira musical, diz jornal

A cantora está namorando um milionário, o investidor de criptoativos Patrick Abrahão, e agora vai se dedicar a internet

Perlla, de 33 anos, decidiu colocar um ponto final em sua carreira como cantora para focar em seus empreendimentos e projetos como empresária e influenciadora digital, segundo informações do jornal ‘Extra’.

Dona do hit ‘Tremendo Vacilão’, Perlla tem 1,2 milhões de seguidores no Instagram e, ultimamente, vem mostrando uma grande mudança no jeito de se vestir. Ela deixou de usar roupas mais ousadas e adotou um estilo mais sóbrio.

A mudança, de acordo com a publicação, ocorreu por conta do namoro com o empresário Patrick Abrahão, que trabalha no ramo de criptoactivos (investimentos) e já é milionário aos 24 anos.

Juntos desde maio de 2021, a cantora diz estar muito feliz ao lado do amado. Em suas redes sociais, Perlla divide momentos em viagens e eventos com o empresário.