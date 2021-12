Péricles conclui o álbum “Céu Lilás” e comemora o êxito do projeto

Na última etapa de lançamentos o cantor divulga o clipe de ‘Sim ou Não’ e apresenta mais uma composição inédita escrita com Thiaguinho

Desde setembro Péricles vem divulgando as faixas do seu novo trabalho: “Céu Lilás”. Nesta quarta e última etapa, o artista disponibiliza em todas as plataformas de música, a partir das 21h de quinta-feira, 09 de dezembro, as 18 músicas do projeto.

Além das 12 que já haviam sido apresentadas, completam o repertório ‘Sim ou Não’, que chega também com o videoclipe, ‘Até Nunca Mais’, composição inédita de Péricles em parceria com Thiaguinho, ‘Onde Aperta o Play’, ‘Já Deu Certo’ e as faixas bônus ‘Eu Odeio Te Amar’ e ‘O Melhor Do Mundo’ (feat. Liniker), que fizeram parte do projeto YouTube Black Voices.

No vídeo de ‘Sim ou Não’ Péricles interpreta um cantor de bar que, mesmo sem querer, acaba participando e se envolvendo indiretamente na conversa de um casal que não está em sintonia. “Gosto muito de viver as experiências retratadas nas minhas músicas e dessa forma vou me aventurando como ator”, conta.

Celebrando o êxito do projeto e preparando grandes novidades para 2022, Péricles é só alegria! “Estou muito satisfeito com a conclusão de mais um trabalho. A característica principal desse álbum são músicas que falam de amor, recomeços e reconciliações. Temos a participação do Nando Reis, em uma releitura de ‘Na Estrada’ e a minha parceria com Thiaguinho, em duas composições inéditas ‘Ainda Dói e ‘Até Nunca Mais’. A faixa-título é também muito especial. Uma composição própria, que tem mais de 30 anos e que encaixou perfeitamente no repertório. Estou muito feliz com o resultado”, vibra Péricles.