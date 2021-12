Pequena Lô é impedida de embarcar em voo com aparelho que usa para locomoção

A influenciadora e psicóloga Lorrane Silva foi impedida de embarcar em um voo por causa da scooter (uma espécie de motoneta adaptada) que ela usa para se locomover.

Conhecida nas redes sociais como Pequena Lô, ela é portadora de displasia óssea, uma síndrome que afeta seu desenvolvimento físico e sua mobilidade.



O incidente ocorreu nesta sexta-feira (3), Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Lô tinha voo do Rio de Janeiro para São Paulo, às 9h40, pela companhia aérea Azul. Ela afirma que viaja a trabalho todas as semanas, e que sua scooter nunca havia sido um problema.



“Eles simplesmente atrasaram o voo em 1h, porque não queriam despachar a minha scooter”, relatou nas redes sociais. “Atrasando um voo com 118 pessoas.”



“Estou completamente chocada com o transtorno que causaram por nada. Agora vou ter que pegar outro voo”, lamentou a mineira. Em seguida, ela postou uma foto de uma escada móvel, que afirmou ter utilizado para entrar e sair da aeronave. “O tamanho da escadaria que tive que subir e agora descer porque desisti de viajar nesse voo.”

Questionada sobre o incidente, a Azul enviou nota reconhecendo o erro, citando que o incidente estava relacionado ao modelo da bateria utilizada na scooter da Pequena Lô.



“A Azul reconhece que houve um erro ao solicitar a documentação do modelo de bateria da scooter da cliente em questão. A companhia pede desculpas pelos transtornos causados, informa que a cliente foi reacomodada no voo seguinte e reforça que aplicará novos treinamentos em sua tripulação para que situações como essa não voltem a se repetir”, diz a empresa.