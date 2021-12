Pelé é novamente internado em São Paulo para tratar tumor no cólon

“Pelé encontra-se internado no Hospital Israelita Albert Einstein para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon”, disse o hospital

“Edson Arantes do Nascimento encontra-se internado no Hospital Israelita Albert Einstein para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano. O paciente está estável, e a previsão é que receba alta nos próximos dias”, disse o hospital em nota.

Estadão Conteúdo