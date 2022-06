Pedro Sampaio analisa letras e coreografias do funk durante “Conversa com Bial”

O artista participou do programa com Pedro Bial na última segunda, dia 6; Durante a conversa, ele falou sobre a carreira e o funk atual

Uma das vozes do funk atualmente, Pedro Sampaio, de 24 anos, analisa as letras e coreografias do ritmo musical e enfatiza que o preconceito contra o funk não faz mais sentido.

“Falar de bunda é como falar de amor. Nunca sai de moda. As pessoas querem ouvir, o Brasil tem esse lado e não tem como a gente ficar virando a cara ou recriminando. Isso traz alegria, dança, vida…”, diz, em entrevista ao “Conversa com Bial” da última segunda-feira (6).

O DJ também explica a expressão ‘senta’, bastante usada nas letras de funk, e afirma que os cantores não se referem à posição sexual. “É totalmente dança. A palavra ‘senta’ está no dialeto brasileiro como a palavra beija. É uma coisa que não é tão pesada. É uma coisa leve, dançante. Você não tem noção da quantidade de vídeos que recebo de crianças dançando. É um clipe (‘Atenção’) muito lúdico”, diz, usando como exemplo a música gravada com Luísa Sonza.

Pedro Sampaio também fala mais sobre a versão remix de “Dançarina”, que será lançada em breve com direito a parcerias. “Vamos fazer um remix com Anitta e outros artistas internacionais, um colombiano e um francês. A música está global pra caramba. É um remix, mas todo mundo vai entender que é uma música nova”, comemora.