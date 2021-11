Pedro Sampaio realiza ação surpresa em comunidade carioca

DJ e produtor Pedro Sampaio comemora sucesso de “Galopa” com o público de comunidade do Rio de Janeiro

Para comemorar a 3 posição do single “Galopa” no top 50 Brasil do Spotify, Pedro Sampaio realizou uma ação na comunidade “Cesar Maia”, no Rio de Janeiro!

Com um touro mecânico instalado em um espaço público, Sampaio chegou de surpresa levando alegria e diversão para os moradores da comunidade. Crianças e adultos puderam curtir o som de “Galopa” e fazer um desafio de quem conseguia ficar mais tempo no touro.

“Foi especial fazer essa ação, ver a alegria da galera e da garotada ao som de “Galopa”. Além disso, é demais ver de perto o público cantando junto”, comenta Pedro Sampaio.

Assista: