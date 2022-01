Paulo Vieira comandará o Big Terapia, novo quadro do BBB 22

Após Dani Calabresa, agora é a vez do humorista Paulo Vieira, 29, engrossar o time do Big Brother Brasil 22 (Globo), que estreia no próximo dia 17. “É o emprego dos sonhos porque você é pago para assistir ao BBB”, afirmou o artista em comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira (6).

Paulo Vieira ficará à frente do quadro Big Terapia, onde analisará de maneira nada convencional o comportamento dos confinados, tentar ajudar o público a entender as questões que eles passam no programa e dar conselhos sobre a vida pós-BBB para os participantes que deixarem o jogo.



“Vou falar o que as pessoas de casa pensam e nunca imaginaram que fossem ouvir na televisão. O público pode esperar que eu vá me divertir muito, acima de tudo. É assim que eu procuro fazer o meu trabalho e que eu gosto”, afirma o humorista, que diz acompanhar o reality desde a infância.



Big Terapia estreará após o grande sucesso de outro quadro de humor que movimentou as duas últimas edições do programa, o CAT BBB, que neste ano também ganhará nova apresentação. O humorista Rafael Portugal deixou o quadro e dará lugar agora para Dani Calabresa.



A informação sobre o novo quadro dentro do reality já tinha sido dada em primeira mão pela colunista Carla Bittencourt, do site Metrópoles. Apenas agora, no entanto, a Globo confirmou o nome e formato do quadro.



Essa será também a primeira edição do BBB com Tadeu Schmidt sucedendo Tiago Leifert, que deixou a Globo por iniciativa própria. Leifert ficou cinco anos no programa, substituindo Pedro Bial, que estava em cena desde a primeira edição, apresentada também por Marisa Orth, que ali ficou por uma temporada.