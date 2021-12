Radicado em Brasília, Paulo Lessa torna-se referência nacional

Com mais de 10 anos de música/estrada, o compositor, arranjador, violonista, gaitista radicado em Brasília, Paulo Lessa (32), virou referência dentro da nova Música Popular Brasileira. E é com toda uma bagagem e talento que ele conquistou Brasília, o País e o mundo.

Radicado em Brasília desde 1998, o capixaba Paulo Lessa ingressou no universo musical bem jovem e começou a atuar profissionalmente em 2009, aos 20 anos, na capital federal. Graduado em música pela Universidade de Brasília (UnB), ele é idealizador do Manual da Gaita Cromática, um livro didático único voltado para o desenvolvimento musical a partir do instrumento. O artista, de 32 anos, se tornou uma importante referência na nova geração da MPB por inovar em suas letras, interpretações e composições.

O talento resultou no trabalho Lado Alado, uma obra musical que nasceu do primeiro álbum homônimo gravado por Paulo Lessa e divulgado em 2018. Na época, e de forma independente, ele lançou canções de autoria própria que refletem um turbilhão de emoções, assim como reúnem vários ritmos que caracterizam hoje a nova geração da MPB.

Mas o desejo de lançar algo novo foi fundamental para a escolha do repertório que agora dá nome ao show de mesmo nome.

“É gratificante poder levar o som para três estados em 13 transmissões, chegando ao público de forma on-line e atingindo pessoas que não conheciam o trabalho”, destaca o artista.

O projeto inédito do cantor traz em seu repertório a mistura da cidade classicamente urbana com os elementos da natureza nas letras e na sonoridade de instrumentos, arranjos, efeitos e sonoplastia.

“Nas músicas eu falo principalmente de um ponto de vista de quem vive nesse ambiente urbano, mais especificamente em um apartamento, que através da janela presencia os movimentos da natureza e vislumbra seus próprios movimentos, paralelos ao seu universo interior”, ressalta Lessa.

E é isso que o seu repertório apresenta. Canções que passam pelo lugar ruidoso de uma metrópole (com grooves de baixo, bateria e guitarra) e atravessam sonoridades leves e até mesmo bucólicas (com bandolim e acordeon), assim como a singeleza de uma música tocada em voz e violão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Quero trazer a plateia, mesmo que on-line, para essa energia que envolve minhas músicas. Fiquei muito feliz com a recepção, mesmo que em um presencial diferente devido ao “”ao vivo””, em BH e Sampa. Agora, pretendo trazer isso para minha cidade também, Brasília”, destaca.

SERVIÇO:

Data: 16 de dezembro, quinta-feira

Horário: 20h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: YouTube: https://youtube.com/c/PauloLessaOficial

Data: 17 de dezembro, sexta-feira

Horário: 20h

Local: SESC DF – Link: https://youtube.com/user/sescdf.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gratuito

Livre para todos os públicos.