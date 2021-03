Paulo Gustavo, que está na UTI com Covid, apresenta melhora em estado clínico

Paulo Gustavo foi internado num hospital privado do Rio no dia 13 de março, após contrair o novo coronavírus. Ele apresentou uma piora em seu quadro de saúde no dia 21, quando precisou ser intubado

Paulo Gustavo, 42, vem apresentando melhora em seu estado de saúde, de acordo com comunicado da assessoria de imprensa do humorista. Internado desde 13 de Março, o ator segue em terapia intensiva para tratamento da Covid-19 e permanece em uso de ventilação mecânica invasiva, iniciada dia 21 de março, no Rio de Janeiro.



“Nas últimas 24 horas o paciente apresentou alguns sinais de melhora tanto do ponto de vista clínico, quanto laboratorial, respondendo de forma satisfatória aos reajustes terapêuticos instituídos.



A evolução do quadro tem seu tempo necessário e seguimos confiantes em sua recuperação”, diz a nota.



“A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os que se encontram na mesma situação”, encerra a assessoria.

Paulo Gustavo foi internado num hospital privado do Rio no dia 13 de março, após contrair o novo coronavírus. Ele apresentou uma piora em seu quadro de saúde no dia 21, quando precisou ser intubado. Desde então, o ator tem tido uma boa resposta ao tratamento.



Nesta semana, seu marido, Thales Bretas, comemorou a boa evolução de sua saúde. “Hoje está sendo um dia feliz no hospital e eu resolvi compartilhar essa alegria e esperança com vocês, que sei que estão também angustiados e torcendo muito pela breve recuperação do meu amor Paulo Gustavo”, escreveu ele.

As informações são da Folhapress