Paulo Betti faz até 20 vídeos por dia para tentar convencer fãs de voto em Lula

Em turnê com o espetáculo “Autobiografia Autorizada”, Betti estará em Portugal no domingo (30), dia da eleição no Brasil.

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP

O ator Paulo Betti, 70, tem recebido uma série de solicitações pelas redes sociais de pessoas que pedem que ele faça um vídeo e convença algum amigo ou parente a votar em Lula (PT). “De ontem para hoje fiz 20! Não sei se há resultado, mas é divertido”, diz ele em conversa com a Folha de S.Paulo.

Em um desses vídeos, Betti tenta mudar o voto de uma idosa, eleitora de Bolsonaro (PL). “Então a senhora escutou uma voz que diz que é para votar no Bolsonaro? Na pandemia ele dava risada de quem estava com falta de ar, não foi em hospital visitar doentes. Cuidado com essa voz”, diz ele em um trecho que o Folha de S.Paulo teve acesso.

“Me propus em diversos grupos que estão organizados nesse processo da eleição. Pessoas me procuraram pelo Instagram, às vezes desses grupos, e me dão briefing (resumo de ideias) de como querem que eu fale e então eu faço”, afirma.

Em turnê com o espetáculo “Autobiografia Autorizada”, Betti estará em Portugal no domingo (30), dia da eleição no Brasil. Por isso que agora ele faz “1.000 reuniões” para tentar “conseguir substituições pelo meu voto”. Ele diz que pretende viajar quatro horas e ficar na fila da votação em Lisboa.

Fato semelhante também já estava sendo feito pela cantora Daniela Mercury, que até publicou nas redes sociais trechos de conversas dela com eleitores. O humorista Paulo Vieira foi mais um que foi ao Twitter para pedir o telefone de quem estivesse indeciso com relação ao voto no segundo turno.

A ideia dele era usar de sua influência para tentar persuadir sobre voto no petista. “Vocês têm algum parente que pode ser convencido por mim a votar no Lula? Essa semana vou ligar pra um monte de gente”, escreveu Vieira na rede social.