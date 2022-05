Paulo André se esquiva de pergunta sobre namoro e comenta bolsa atleta

Tanto P.A. quanto Jade já falaram em algumas ocasiões que não tinham intenção de engatar um namoro após o programa

O velocista Paulo André, 23, fez uma participação no programa Esporte Espetacular (Globo) neste domingo (1º) e se esquivou de perguntas sobre um possível namoro com a influenciadora Jade Picon, 20, de quem se aproximou durante o Big Brother Brasil 22.

“O Scooby respondeu isso ontem”, disse P.A. em meio a risadas. Mas o surfista Pedro Scooby realmente falou sobre o assunto em uma transmissão da Multishow, no Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio, neste sábado (30), e disse que o colega está solteiro.

Tanto P.A. quanto Jade já falaram em algumas ocasiões que não tinham intenção de engatar um namoro após o programa, mas muitos fãs especularam uma possível aproximação depois de os dois serem vistos juntos no Baile da Vogue, que aconteceu na última sexta (29), no Rio.

Durante a conversa no Esporte Espetacular, o atleta também comentou a suspensão de sua Bolsa Atleta de R$ 1.850 durante o BBB 22. “Acho justo. Fiquei sabendo de muita coisa de forma superficial, mas eu não estava em atividade, então tenho que aceitar”.

“Vou aceitar tudo que está na regra. Agora é procurar voltar a trabalhar e reconquistar o mérito de voltar a fazer parte desses atletas”, completou o velocista, que conta ainda com outras bolsas e incentivos.

Paulo André ficou em segundo lugar no programa, com 29,91% dos votos, e, assim, levando o prêmio de R$ 150 mil. Ele disputou a final com Arthur Aguiar, o campeão, com 68,96% dos votos, e Douglas Silva, que ficou em terceiro lugar, com 1,13%.