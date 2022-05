Arthur Aguiar mostra manhã de brincadeira e chamego com a filha após BBB

Foram abraços ainda na cama, cosquinhas e esconde-esconde pela casa. “Cadê o bom dia? Dá bom dia pros pãezinhos”, afirmou Arthur

Arthur Aguiar, 33, parece estar matando a saudade da filha, Sophia, 3, após passar cem dias confinado no Big Brother Brasil 22 (Globo). O campeão do reality mostrou em suas redes sociais a manhã de domingo (1º) em sua casa com brincadeiras e chamegos.

Foram abraços ainda na cama, cosquinhas e esconde-esconde pela casa. “Cadê o bom dia? Dá bom dia pros pãezinhos”, afirmou Arthur à filha, ainda na cama. “Quem dormiu grudada ao papai? Você dormiu, o papai não. Isso tudo é saudade?”, continuou o ator.

Arthur venceu o BBB com 68,96% dos votos, na disputada com Paulo André (29,91%) e Douglas Silva (1,13%). No programa, ele conquistou uma legião de fãs chamados de “pãezinhos” em alusão aos pães comidos pelo ator no reality, indignando sua mulher.

Casado com a influenciadora fitness Maíra Cardi, o artista afirmou que estava abalado emocionalmente no encontro com os colegas de confinamento, na última quinta-feira (28). “Eu estou cansado. Emocionalmente, estou no limite. Esgotado emocionalmente”, disse ele.