Paula Mattos lança single com participação de João Bosco & Vinícius

A faixa foi gravada no estúdio da dupla, em Ribeirão Preto e tem produção musical de Fábio Jr e direção de vídeo de Rodrigo Jotace

Paula Mattos acaba de lançar o novo single “Tranqueira’, com participação especial de João Bosco & Vinicius. A faixa foi gravada no estúdio da dupla, em Ribeirão Preto e tem produção musical de Fábio Jr e direção de vídeo de Rodrigo Jotace.

A ideia de gravar a música com a dupla veio de Luiz Henrique Paloni, um dos autores do single, e na hora agradou Paula. A cantora cresceu ouvindo João Bosco % Vinícius e acompanhou, na adolescência, a explosão da dupla. “Foi incrível o respeito e a forma como os meninos me receberam e estavam ali, entregues à gravação. Hoje pode cantar ao lado deles é uma honra muito grande pra mim. Se eu já era admiradora do trabalho deles, virei fã das pessoas que são”, conta Paula.

E a admiração, claro, é recíproca. “Paula é uma artista completa, que admiramos muito”, conta João Bosco exaltando como foi leve e prazerosa a gravação. “Paula tem uma história linda em seu pouco tempo de carreira, sabe escolher música boa e a gente ficou muito honrado com o convite”, completa Vinícius.

“Tranqueira” é uma música de Luiz Henrique Paloni, Thiago TeG e Matheus Marcolino e conquistou Paula Mattos assim que a ouviu. “Eu pirei quando recebi, fiquei apaixonada nessa moda que tem tudo a ver comigo, com o que eu gosto de cantar e eu espero que a galera se identifique também”.